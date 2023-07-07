МК: Леонков назвал главную опасность кассетных боеприпасов США на Украине

1:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

О том какую опасность представляют кассетные боеприпасы, которые США собираются передать Украине, рассказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с "МК".

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

Аналитик отметил, что для Вашингтона поставка таких боеприпасов, фактически, вынужденная мера, поскольку у ВСУ наблюдается сейчас большой дефицит основных видов снарядов 155-миллиметрового калибра. Их Украина расходует больше, чем в состоянии произвести страны Запада. Кассетных же снарядов 155-миллиметрового калибра у американцев полно, добавил собеседник издания.

По его мнению, в США понимают, что принципиально такие поставки ситуацию в зоне СВО не смогут изменить. Они приведут только к росту числа людских потерь, в том числе среди гражданского населения.

Военные эксперты отмечают, что в первую очередь кассетные боеприпасы представляют серьёзную опасность для гражданского населения, так как большое количество суббоеприпасов не срабатывает, продолжая лежать минами замедленного действия уже после окончания боевых действий. Требуется много затрат, чтобы обнаружить и разминировать их.

Леонков считает, что Киеву пообещают отправить современные кассетные боеприпасы, а на деле, как всегда, поставят старьё. И это означает, что большая часть неразорвавшихся американских снарядов будет лежать в украинской земле, и собирать смертельный "урожай" от них придётся не один десяток лет.

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