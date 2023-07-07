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Салливан рассказал, как ВСУ будут использовать кассетне боеприпасы

Байден объяснил, для чего Украине нужны кассетные боеприпасы

1:05
Силовые структуры

Джозеф Байден рассказал, как кассетные боеприпасы помогут ВСУ в борьбе с российской армией.

Байден объяснил, для чего Украине нужны кассетные боеприпасы
Фото: РИА Новости

Президент США назвал "непростым" решением передачу Киеву кассетных боеприпасов. Он отметил, что Украина "нуждается" в данном виде вооружения, так как они подходят для 155-миллиметровых гаубиц, поставленных ВСУ ранее.

Байден объяснил, что кассетные боеприпасы будут отправляться на Украину только в течение "переходного периода". По словам американского лидера, как только США нарастят объёмы производства 155-миллиметровых снарядов, поставки опасного вооружения прекратятся.

Глава США предположил, что кассетные боеприпасы помогут украинской армии прорвать укрепления ВС РФ.

"У них либо есть оружие, чтобы не дать россиянам остановить наступление — либо нет. И я думаю, что оно им нужно", — выразил свою позицию Байден.

Ранее Джейк Салливан рассказал о передаче Украине кассетных боеприпасов.

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Почему большинство цивилизованных стран за запрет кассетных бомб
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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