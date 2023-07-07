Джозеф Байден рассказал, как кассетные боеприпасы помогут ВСУ в борьбе с российской армией.
Президент США назвал "непростым" решением передачу Киеву кассетных боеприпасов. Он отметил, что Украина "нуждается" в данном виде вооружения, так как они подходят для 155-миллиметровых гаубиц, поставленных ВСУ ранее.
Байден объяснил, что кассетные боеприпасы будут отправляться на Украину только в течение "переходного периода". По словам американского лидера, как только США нарастят объёмы производства 155-миллиметровых снарядов, поставки опасного вооружения прекратятся.
Глава США предположил, что кассетные боеприпасы помогут украинской армии прорвать укрепления ВС РФ.
"У них либо есть оружие, чтобы не дать россиянам остановить наступление — либо нет. И я думаю, что оно им нужно", — выразил свою позицию Байден.
Ранее Джейк Салливан рассказал о передаче Украине кассетных боеприпасов.
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