Читателей DM испугали предупреждения Путина после решения США о поставках кассетных бомб

Читатели Daily Mail подвергли резкой критике решение главы Белого дома о поставках Украине кассетных боеприпасов. Британцы порекомендовали Джо Байдену вспомнить высказывание российского лидера об уничтоженной "натовской" технике.

Фото: eer.ru

"Позор тебе, Байден, — написал другой комментатор. — Это даже не наш конфликт, а кровь будет на руках американцев".

Один из читателей выразил мнение о том, что Соединённые Штаты проигрывают в вооружённом конфликте, а потому идут на совершение военных преступлений.