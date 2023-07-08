Читатели Daily Mail подвергли резкой критике решение главы Белого дома о поставках Украине кассетных боеприпасов. Британцы порекомендовали Джо Байдену вспомнить высказывание российского лидера об уничтоженной "натовской" технике.
"Позор тебе, Байден, — написал другой комментатор. — Это даже не наш конфликт, а кровь будет на руках американцев".
Один из читателей выразил мнение о том, что Соединённые Штаты проигрывают в вооружённом конфликте, а потому идут на совершение военных преступлений.
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