Главари "Азова"* обещают вновь вернуться в зону боевых действий

Накануне из Турции президент Реджеп Эрдоган возвратил на Украину бесславно сдавшихся в Мариуполе командиров националистического батальона "Азов"*.

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Сообщалось, что среди освобожденных были командир морских пехотинцев Сергей Волынский, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Денис Шлега и Олег Хоменко.

Сегодня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским они пообещали вернуться в ВСУ опять отправиться воевать.

Выступая перед журналистами во Львове, один из членов бандформирования признался, что он "ещё скажет своё слово в бою".

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.