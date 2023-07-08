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На Украину из Турции возвращены сдавшиеся в Мариуполе командиры нацбата "Азов"*

Главари "Азова"* обещают вновь вернуться в зону боевых действий

Силовые структуры

Накануне из Турции президент Реджеп Эрдоган возвратил на Украину бесславно сдавшихся в Мариуполе командиров националистического батальона "Азов"*.

Главари "Азова"* обещают вновь вернуться в зону боевых действий
Фото: https://t.me/opersvodki/6199

Сообщалось, что среди освобожденных были командир морских пехотинцев Сергей Волынский, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Денис Шлега и Олег Хоменко.

Сегодня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским они пообещали вернуться в ВСУ опять отправиться воевать.

Выступая перед журналистами во Львове, один из членов бандформирования признался, что он "ещё скажет своё слово в бою".

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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