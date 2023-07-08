Накануне из Турции президент Реджеп Эрдоган возвратил на Украину бесславно сдавшихся в Мариуполе командиров националистического батальона "Азов"*.
Сообщалось, что среди освобожденных были командир морских пехотинцев Сергей Волынский, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Денис Шлега и Олег Хоменко.
Сегодня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским они пообещали вернуться в ВСУ опять отправиться воевать.
Выступая перед журналистами во Львове, один из членов бандформирования признался, что он "ещё скажет своё слово в бою".
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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Фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле может быть под угрозой срыва из-за отказов звёзд принять участие в нём.