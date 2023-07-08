Турецкий президент Реджеп Эрдоган во время визита украинского коллеги Владимира Зеленского вернул в Незалежную командиров нацподразделения "Азов"*, которые в своё время бесславно сдались в Мариуполе.
Среди освобожденных: командир морпехов Сергей Волынский (командир морпехоты), Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Олег Хоменко и Денис Шлега.
Членов националистического подразделения подозревали в военных преступлениях, но их обменяли на украинского олигарха Виктора Медведчука.
Эрдоган ранее гарантировал, что нацисты останутся в Турции до конца проведения российской спецоперации.
РФ никто не ставил в известность о передаче Киеву главарей террористической организации "Азов"*, подчеркнул позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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