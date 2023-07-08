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На Украину из Турции возвращены сдавшиеся в Мариуполе командиры нацбата "Азов"*

1:04
Силовые структуры

Турецкий президент Реджеп Эрдоган во время визита украинского коллеги Владимира Зеленского вернул в Незалежную командиров нацподразделения "Азов"*, которые в своё время бесславно сдались в Мариуполе.

На Украину из Турции возвращены сдавшиеся в Мариуполе командиры нацбата "Азов"*
Фото: ukrinform.ru

Среди освобожденных: командир морпехов Сергей Волынский (командир морпехоты), Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Олег Хоменко и Денис Шлега.

Членов националистического подразделения подозревали в военных преступлениях, но их обменяли на украинского олигарха Виктора Медведчука.

Эрдоган ранее гарантировал, что нацисты останутся в Турции до конца проведения российской спецоперации.

РФ никто не ставил в известность о передаче Киеву главарей террористической организации "Азов"*, подчеркнул позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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