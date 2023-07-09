WSJ: ВСУ не хватает танков, бронемашин и снарядов для захвата оборонительных линий РФ

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские подразделения сталкиваются с дефицитом танков, бронемашин и боеприпасов, необходимых для установления контроля над оборонительными линиями ВС РФ. Об этом пишет Wall Street Journal.

Фото: Министерство обороны Украины

По словам командира мотострелкового подразделения ВСУ с позывным "Вадос", перед захватом позиций РФ необходимо провести предварительный обстрел. Лишь после этого возможны попытки продвижения на бронемашинах, уточнил солдат. Как пояснил "Вадос", ВСУ не способны прорвать российскую оборону из-за дефицита тяжёлой техники.

"У Киева недостаточно боеприпасов, чтобы просто сравнять с землёй деревни, находящиеся под контролем РФ", — сказано в публикации.

Ранее журналисты Guardian сообщили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся "обменять" территории на мирный договор в случае провальной наступательной операции ВСУ.