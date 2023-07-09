Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Скотт Риттер: отправка кассетных бомб ВСУ обернётся кошмаром для Байдена
Рогов: три взрыва прозвучали в Мелитопольском районе Запорожской области
Экипаж российского вертолёта Ка-52 поразил бронетранспортёр ВСУ в движении
Шикарный декор в саду благодаря бобовой лиане
Пользователи Twitter* напомнили Бербок о предупреждении Путина после её слов в адрес РФ
Туристка из России перечислила 10 вещей, которые она не ожидала встретить в Катаре
Великолепный клематис: главные советы по посадке и уходу
Guardian: Зеленскому придётся отказаться от территорий при провале контрнаступления ВСУ
Почему механическая коробка передач разорит водителя быстрее, чем «автомат»

WSJ: ВСУ не хватает танков, бронемашин и снарядов для захвата оборонительных линий РФ

0:58
Силовые структуры

Украинские подразделения сталкиваются с дефицитом танков, бронемашин и боеприпасов, необходимых для установления контроля над оборонительными линиями ВС РФ. Об этом пишет Wall Street Journal.

WSJ: ВСУ не хватает танков, бронемашин и снарядов для захвата оборонительных линий РФ
Фото: Министерство обороны Украины

По словам командира мотострелкового подразделения ВСУ с позывным "Вадос", перед захватом позиций РФ необходимо провести предварительный обстрел. Лишь после этого возможны попытки продвижения на бронемашинах, уточнил солдат. Как пояснил "Вадос", ВСУ не способны прорвать российскую оборону из-за дефицита тяжёлой техники.

"У Киева недостаточно боеприпасов, чтобы просто сравнять с землёй деревни, находящиеся под контролем РФ", — сказано в публикации.

Ранее журналисты Guardian сообщили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся "обменять" территории на мирный договор в случае провальной наступательной операции ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Лезут за вином: развенчаны мифы вокруг одной из самых загадочных рыб

Развенчаны мифы вокруг одной из самых загадочных рыб — анабаса.

РИА Новости: развеяны мифы вокруг одной из самых загадочных рыб
Онколог Евсеев из РФ назвал первый симптом особо агрессивного рака
Онколог назвал первый симптом особо агрессивного рака
Нет вокальных данных: продюсер Морозов объяснил отсутствие успехов Веры Брежневой в Европе
Почему мосты и порты Украины до сих пор не стёрты с лица земли
Швейцарские учёные: активное потребление белка может предотвращать депрессию Анастасия Жукова Темина Туаева: патриотические темы рождаются естественным образом Анжела Якубовская Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев
Стало известно, когда кофе работает как лекарство
Медведев объяснил мотивы поведения Байдена, поставившего Украине кассетные боеприпасы
На Украину из Турции возвращены командиры нацбата "Азов"*
На Украину из Турции возвращены командиры нацбата "Азов"*
Последние материалы
Разведчик: у РФ снова появился абсолютный повод для объявления войны
Пользователи Twitter* напомнили Бербок о предупреждении Путина после её слов в адрес РФ
Туристка из России перечислила 10 вещей, которые она не ожидала встретить в Катаре
Великолепный клематис: главные советы по посадке и уходу
Guardian: Зеленскому придётся отказаться от территорий при провале контрнаступления ВСУ
Почему механическая коробка передач разорит водителя быстрее, чем «автомат»
Полковник Галактерос: Киев может получить в Вильнюсе гарантии вступления НАТО в конфликт
Как сделать так, чтобы вода не попадала на боковые окна с бокового
Кровавый провал штурма Берховки на севере Артёмовска: ВС РФ уничтожили националистов
Telegraph: Германия выступит за отсрочку вступления Украины в НАТО на саммите в Литве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников