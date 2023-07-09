Украинские подразделения сталкиваются с дефицитом танков, бронемашин и боеприпасов, необходимых для установления контроля над оборонительными линиями ВС РФ. Об этом пишет Wall Street Journal.
По словам командира мотострелкового подразделения ВСУ с позывным "Вадос", перед захватом позиций РФ необходимо провести предварительный обстрел. Лишь после этого возможны попытки продвижения на бронемашинах, уточнил солдат. Как пояснил "Вадос", ВСУ не способны прорвать российскую оборону из-за дефицита тяжёлой техники.
"У Киева недостаточно боеприпасов, чтобы просто сравнять с землёй деревни, находящиеся под контролем РФ", — сказано в публикации.
Ранее журналисты Guardian сообщили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся "обменять" территории на мирный договор в случае провальной наступательной операции ВСУ.
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