Экипаж российского вертолёта Ка-52 поразил бронетранспортёр ВСУ в движении

На Южно-Донецком направлении российский вертолёт Ка-52 нанёс точный удар по движущемуся украинскому бронетранспортёру (БТР).

По информации Минобороны РФ, перед атакой экипаж Ка-52 вскрыл передвижение техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе леса. После этого российские военные поразили БТР, применив управляемую ракету. Отмечается, что машина была полностью уничтожена вместе с украинскими боевиками.

"Точно в цель!" — прокомментировали удар в пресс-службе МО России.

Ранее авторы Military Watch Magazine сообщили, что ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28 российской армии стали причиной огромных потерь в рядах ВСУ.