На Южно-Донецком направлении российский вертолёт Ка-52 нанёс точный удар по движущемуся украинскому бронетранспортёру (БТР).
По информации Минобороны РФ, перед атакой экипаж Ка-52 вскрыл передвижение техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе леса. После этого российские военные поразили БТР, применив управляемую ракету. Отмечается, что машина была полностью уничтожена вместе с украинскими боевиками.
"Точно в цель!" — прокомментировали удар в пресс-службе МО России.
Ранее авторы Military Watch Magazine сообщили, что ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28 российской армии стали причиной огромных потерь в рядах ВСУ.
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