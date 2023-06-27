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MWM: ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28 ВКС РФ стали причиной огромных потерь войск ВСУ

Силовые структуры

В статье американского журнала приводится анализ ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине. Автор статьи сообщает, что вертолёты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 ВКС России наносят существенный ущерб механизированным бригадам ВСУ.

"(ВС РФ. — Прим. ред.) сочетают успешные удары по ключевым целям на Украине с применением винтокрылой авиации, из-за которой механизированные бригады ВСУ несут серьёзные потери", — значится в материале Military Watch Magazine.

Как сообщает источник, немецкие и американские машины M2 Bradley и Leopard 2A6 массово сжигаются, и главную роль в этом играет российская авиация. Ка-52 широко использовали новую противотанковую ракету "Вихрь-1" для нанесения ударов по украинской бронетехнике, причём видеозаписи крупных атак на колонны бронетехники публиковались несколько раз с начала июня, приводит подробности MWM.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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