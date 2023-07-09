Пресс-служба Минобороны РФ обнародовала видеозапись с моментом уничтожения бронетанковой колонны украинской армии на одном из направлении спецоперации.
По информации ведомства, бронемашины были поражены во время безуспешной попытки контрнаступления ВСУ. Отмечается, что на видео запечатлены подрыв на минах и уничтожение артиллеристами РФ как минимум 10 единиц техники Украины.
Речь идёт об украинских вооружениях и западном оборудовании, пояснили в Минобороны России.
Ранее стало известно, что российский ударный вертолёт Ка-52 поразил бронетранспортёр ВСУ с личным составом на Южно-Донецком направлении.
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