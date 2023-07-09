TAC: Украина не вернёт утраченные территории в случае провального наступления

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтону нужно сегодня думать об интересах собственного народа и прекратить проигранный конфликт против России, пока не поздно.

Фото: topwar.ru

Об этом сообщает The American Conservative (TAC).

"Наступление ВСУ, похоже, перемололо много людей и техники, но не принесло значительных успехов в возвращении территорий. Что, если Киев, а не Москва приближается к поражению?" — пишет автор Дуг Бандоу.

Помимо этого, отмечается, что наступление ВСУ идёт намного медленнее, чем того ждал Запад. А арсеналы и склады почти пусты. С каждым днём растет вовлечение США в противостояние с ядерным государством, что само по себе "отвратительная сделка" для Штатов. Администрации Джо Байдена надо вступить в диалог с Москвой и прекратить конфликт, создав структуру безопасности, пишет Бандоу.

Он подчеркнул, что соглашение подразумевает то, что Украина не сможет вернуть себе территории, утерянные в 2014 году и за время специальной операции.

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