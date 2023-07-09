Впечатляющие кадры подрыва бронеавтомобиля американского производства демонстрирует портал "Русская весна".
По информации военных корреспондентов, произошло это в бою на одном из фронтов спецоперации РФ.
"Машина вела огонь, пока не наехала на мину. Сегодня видео получило вирусную популярность в украинском сегменте соцсетей", — пишет сайт.
А тем временем, российская ПВО отразила удар ВСУ над Ростовской областью.
В районе приграничного ростовского Донецка уничтожена цель бандформирований. Осколками повреждены здания, пострадавших нет.
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