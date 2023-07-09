Подрыв американского бронеавтомобиля в бою попал на видео

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Впечатляющие кадры подрыва бронеавтомобиля американского производства демонстрирует портал "Русская весна".

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

По информации военных корреспондентов, произошло это в бою на одном из фронтов спецоперации РФ.

"Машина вела огонь, пока не наехала на мину. Сегодня видео получило вирусную популярность в украинском сегменте соцсетей", — пишет сайт.

А тем временем, российская ПВО отразила удар ВСУ над Ростовской областью.

В районе приграничного ростовского Донецка уничтожена цель бандформирований. Осколками повреждены здания, пострадавших нет.