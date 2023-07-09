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"РВ": окопы у Орехова завалены трупами боевиков армии Украины

Силовые структуры

Весьма страшные кадры сняли солдаты Вооружённых сил России на Запорожском фронте.

"РВ": окопы у Орехова завалены трупами боевиков армии Украины
Фото: YouTube

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Портал пишет, что бойцы армии России у Орехова обнаружили окопы, заваленные трупами украинских националистов. Все эти кадры показывают страшную картину последствий кровавого провала контрнаступления ВСУ.

Военкоры подчёркивают, что это видео людям с неустойчивой психикой смотреть весьма не рекомендуется.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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