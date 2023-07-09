Весьма страшные кадры сняли солдаты Вооружённых сил России на Запорожском фронте.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Портал пишет, что бойцы армии России у Орехова обнаружили окопы, заваленные трупами украинских националистов. Все эти кадры показывают страшную картину последствий кровавого провала контрнаступления ВСУ.
Военкоры подчёркивают, что это видео людям с неустойчивой психикой смотреть весьма не рекомендуется.
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