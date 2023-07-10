Руководитель Николаевской администрации Виталий Ким заявил о повреждении объекта инфраструктуры на территории областного центра.
По его словам, сотрудники экстренных служб устанавливают обстоятельства атаки. При этом власти Николаевской области не уточнили, о каком именно предприятии идёт речь.
"Удар был нанесён по объекту инфраструктуры", — подчеркнул Ким в Telegram-канале.
Ранее военкоры "Русской весны" сообщили о комбинированном ударе по Николаевской, Кировоградской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, реализованном в ночь на 2 июля. Отмечается, что атака осуществлялась с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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