Количество погибших на фронте военнослужащих Вооружённых сил Украины приблизилось к 350 тысячам.
Об этом в интервью Лексу Фридману сказал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Он отмечает, что в украинскую армию призывают неопытных украинцев, которые при первой возможности массово сдаются в плен Вооружённым силам РФ.
По словам сына 35-го президента Соединённых Штатов, на фоне этой информации невозможно даже мыслить о победе украинских войск над Российской Федерацией.
Ранее сообщалось, что ВСУ используют пленных россиян для "разминирования" полей.
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