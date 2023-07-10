Количество погибших украинцев на фронте приблизилось к 350 тысячам

Количество погибших на фронте военнослужащих Вооружённых сил Украины приблизилось к 350 тысячам.

Фото: t.me/RVvoenkor

Об этом в интервью Лексу Фридману сказал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

Он отмечает, что в украинскую армию призывают неопытных украинцев, которые при первой возможности массово сдаются в плен Вооружённым силам РФ.

По словам сына 35-го президента Соединённых Штатов, на фоне этой информации невозможно даже мыслить о победе украинских войск над Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что ВСУ используют пленных россиян для "разминирования" полей.

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