Рогов: при атаке на село в Запорожье ВСУ потеряли несколько БМП Bradley, Leopard под вопросом

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Попытка атаковать село Работино в Запорожской области кончилась для украинских подразделений полным разгромом, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: Телеграм

ВСУ были вынуждены вернуться на свои позиции, оставив на поле боя натовскую технику.

"В итоге, как минимум, речь идёт об уничтожении нескольких единиц Bradley, танки Leopard под вопросом. О танках спор идёт, потому что аэроразведка не дала точного восприятия", — пояснил Рогов в интервью агентству ТАСС.

Ранее американские эксперты пришли к выводу, что западные техники, которые будут наняты для обслуживания истребителей F-16 на Украине, станут главной целью для Вооружённых сил России.