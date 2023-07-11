Попытка атаковать село Работино в Запорожской области кончилась для украинских подразделений полным разгромом, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
ВСУ были вынуждены вернуться на свои позиции, оставив на поле боя натовскую технику.
"В итоге, как минимум, речь идёт об уничтожении нескольких единиц Bradley, танки Leopard под вопросом. О танках спор идёт, потому что аэроразведка не дала точного восприятия", — пояснил Рогов в интервью агентству ТАСС.
Ранее американские эксперты пришли к выводу, что западные техники, которые будут наняты для обслуживания истребителей F-16 на Украине, станут главной целью для Вооружённых сил России.
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