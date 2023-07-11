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Рогов: при атаке на село в Запорожье ВСУ потеряли несколько БМП Bradley, Leopard под вопросом

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Силовые структуры

Попытка атаковать село Работино в Запорожской области кончилась для украинских подразделений полным разгромом, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов: при атаке на село в Запорожье ВСУ потеряли несколько БМП Bradley, Leopard под вопросом
Фото: Телеграм

ВСУ были вынуждены вернуться на свои позиции, оставив на поле боя натовскую технику.

"В итоге, как минимум, речь идёт об уничтожении нескольких единиц Bradley, танки Leopard под вопросом. О танках спор идёт, потому что аэроразведка не дала точного восприятия", — пояснил Рогов в интервью агентству ТАСС.

Ранее американские эксперты пришли к выводу, что западные техники, которые будут наняты для обслуживания истребителей F-16 на Украине, станут главной целью для Вооружённых сил России.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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