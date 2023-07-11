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Российская армия прорвала оборону ВСУ: "Отважные" с боями вошли в Торское у Кременной

Силовые структуры

Пока все наблюдают за Запорожьем и Артёмовском, группа войск "Центр" активно наступает, прорывая оборону боевиков киевской власти в лесах у Сватово-Кременной.

Российская армия прорвала оборону ВСУ: "Отважные" с боями вошли в Торское у Кременной
Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Ночью ВС РФ продолжили продвижение за рекой Жеребец, где за считанные дни заняты высоты и более десяти опорных пунктов ВСУ. После тяжёлых боёв в лесах у Кременной украинцы отступают на обширной территории, а ВС РФ впервые с прошлого лета вошли в Торское.

ВСУ публикуют кадры Торского, по которому украинская армия ведёт огонь из реактивных систем залпового огня "Град", пытаясь остановить штурмовиков "Отважных" на окраине Торского.

"Ситуация в восточной части населённого пункта и восточнее от него на уточнении. Идут бои", — заявляет Генштаб ВСУ.

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Число погибших на фронте украинцев приблизилось к 350 тысячам
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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