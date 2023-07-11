Столтенберг: если Украина не победит, вопрос о членстве в НАТО не встанет

В Вильнюсе сегодня, 11 июля, открылся саммит Североатлантического альянса НАТО.

Фото: ursa-tm.ru

Больше всего споров вызывали прогнозы по членству в военном блоке Украины. Правда, ожидаемо её туда не взяли.

Если Киев не сможет одержать победу в военном конфликте с РФ, то вопрос о членстве Украины в НАТО стоять не будет и потеряет актуальность. Об этом на заседании сказал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Сейчас самая важная задача — обеспечить победу Украины, если она не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО вообще не будет стоять", — заявил на пресс-конференции по итогам открытия саммита в Вильнюсе генсек НАТО.

На это заявление уже остроумно отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Фейл-саммит, когда членство не стоит", — отметила российский дипломат.

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