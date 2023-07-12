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Песков: поставки кассетных бомб на Украину вынуждают Москву принимать контрмеры

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Силовые структуры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение Белого дома о поставках кассетных боеприпасов на Украину.

Песков: поставки кассетных бомб на Украину вынуждают Москву принимать контрмеры
Фото: РБК

По его словам, возможное применение таких снарядов "меняет ситуацию". Он добавил, что Москва будет вынуждена утвердить контрмеры.

"Какие именно контрмеры? Это исключительно прерогатива Министерства обороны", — подчеркнул Песков на брифинге.

Ранее полковник запаса Роман Насонов предположил, что США и их союзники по НАТО после кассетных бомб предоставят Вооружённым силам Украины (ВСУ) боевую авиацию. Как пояснил военспец, Запад не планирует прекращать поддержку Киева.

В Белом доме проинформировали, что украинские власти пообещали не использовать кассетные боеприпасы на российской территории.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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