Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение Белого дома о поставках кассетных боеприпасов на Украину.
По его словам, возможное применение таких снарядов "меняет ситуацию". Он добавил, что Москва будет вынуждена утвердить контрмеры.
"Какие именно контрмеры? Это исключительно прерогатива Министерства обороны", — подчеркнул Песков на брифинге.
Ранее полковник запаса Роман Насонов предположил, что США и их союзники по НАТО после кассетных бомб предоставят Вооружённым силам Украины (ВСУ) боевую авиацию. Как пояснил военспец, Запад не планирует прекращать поддержку Киева.
В Белом доме проинформировали, что украинские власти пообещали не использовать кассетные боеприпасы на российской территории.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".