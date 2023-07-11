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Полковник Насонов: после кассетных бомб Запад передаст Украине боевую авиацию

Силовые структуры

Передав кассетные снаряды Киеву, Запад начнёт готовиться к поставкам боевой авиации на Украину. Такое мнение выразил военспец, полковник запаса Роман Насонов.

Полковник Насонов: после кассетных бомб Запад передаст Украине боевую авиацию
Фото: Министерство обороны Украины

Он также не исключил, что НАТО предоставит Вооружённым силам Украины (ВСУ) различные средства поражения.

"Мы подошли к этапу поставки кассетных боеприпасов Западом Украине. Следующими могут быть боевые самолёты и вертолёты", — отметил эксперт в беседе с URA.RU.

Специалист добавил, что западные лидеры намерены и дальше наращивать боевую мощь украинских войск.

Ранее президент США Джо Байден принял решение о передаче кассетных боеприпасов киевскому режиму. При этом власти Украины пообещали Западу не применять эти снаряды на российской территории.

Сотрудники посольства РФ в Вашингтоне считают, что власти США де-факто признались в совершении преступлений на Украине, одобрив поставки опасных кассетных бомб, которые создадут серьёзную угрозу для мирного населения.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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