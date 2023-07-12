Украинские войска трижды отработали по позициям российской армии кассетными боеприпасами. Об этом сообщил командир батальона "Восток", заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
Весь личный состав ВС РФ находился в укрытиях, поэтому атака ВСУ не нанесла существенного урона. Однако произошедшее говорит о дефиците обычных боеприпасов на вооружении противника.
Ходаковский рассказал, что впервые столкнулся с кассетными снарядами в районе населённого пункта Пески в 2014 году. Однако тогда позиции бойцов находились в лесополосе. Листва деревьев поглотила значительную часть поражающих элементов.
"В целом, особую опасность этот тип боеприпасов представляет для техники и личного состава вне укрытий и для некомбатантов из-за высокой степени рассеивания низкоточного средства", — заключил комбат в своём Telegram-канале.
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