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Ходаковский: ВСУ трижды отработали по позициям ВС РФ кассетными боеприпасами

1:02
Силовые структуры

Украинские войска трижды отработали по позициям российской армии кассетными боеприпасами. Об этом сообщил командир батальона "Восток", заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

Ходаковский: ВСУ трижды отработали по позициям ВС РФ кассетными боеприпасами
Фото: vk.com/ Александр Ходаковский

Весь личный состав ВС РФ находился в укрытиях, поэтому атака ВСУ не нанесла существенного урона. Однако произошедшее говорит о дефиците обычных боеприпасов на вооружении противника.

Ходаковский рассказал, что впервые столкнулся с кассетными снарядами в районе населённого пункта Пески в 2014 году. Однако тогда позиции бойцов находились в лесополосе. Листва деревьев поглотила значительную часть поражающих элементов.

"В целом, особую опасность этот тип боеприпасов представляет для техники и личного состава вне укрытий и для некомбатантов из-за высокой степени рассеивания низкоточного средства", — заключил комбат в своём Telegram-канале.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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