Ходаковский: ВСУ трижды отработали по позициям ВС РФ кассетными боеприпасами

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска трижды отработали по позициям российской армии кассетными боеприпасами. Об этом сообщил командир батальона "Восток", заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

Фото: vk.com/ Александр Ходаковский

Весь личный состав ВС РФ находился в укрытиях, поэтому атака ВСУ не нанесла существенного урона. Однако произошедшее говорит о дефиците обычных боеприпасов на вооружении противника.

Ходаковский рассказал, что впервые столкнулся с кассетными снарядами в районе населённого пункта Пески в 2014 году. Однако тогда позиции бойцов находились в лесополосе. Листва деревьев поглотила значительную часть поражающих элементов.

"В целом, особую опасность этот тип боеприпасов представляет для техники и личного состава вне укрытий и для некомбатантов из-за высокой степени рассеивания низкоточного средства", — заключил комбат в своём Telegram-канале.