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ВКС РФ нанесли массированный удар по острову Змеиный

Силовые структуры

Российская армия впервые за долгое время нанесла массированный удар по объектам ВСУ на острове Змеиный. Военные корреспонденты "Русской весны" сообщили, что по инфраструктуре противника отработали истребители и ударные беспилотники.  

ВКС РФ нанесли массированный удар по острову Змеиный
Фото: Telegram

По данным украинских источников, несколько дней назад остров посетил президент Украины Владимир Зеленский. Лидера Незалежной сопровождали руководитель офиса президента Андрей Ермак и глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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