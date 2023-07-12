Российская армия впервые за долгое время нанесла массированный удар по объектам ВСУ на острове Змеиный. Военные корреспонденты "Русской весны" сообщили, что по инфраструктуре противника отработали истребители и ударные беспилотники.
По данным украинских источников, несколько дней назад остров посетил президент Украины Владимир Зеленский. Лидера Незалежной сопровождали руководитель офиса президента Андрей Ермак и глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.
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