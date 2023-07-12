ВКС РФ нанесли массированный удар по острову Змеиный

Российская армия впервые за долгое время нанесла массированный удар по объектам ВСУ на острове Змеиный. Военные корреспонденты "Русской весны" сообщили, что по инфраструктуре противника отработали истребители и ударные беспилотники.

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По данным украинских источников, несколько дней назад остров посетил президент Украины Владимир Зеленский. Лидера Незалежной сопровождали руководитель офиса президента Андрей Ермак и глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.