Аналитик Михайлов допустил, что ВСУ будут начинять кассетные боеприпасы химикатами

Боевики украинской армии могут начинять американские кассетные боеприпасы запрещёнными химическими веществами. Об этом заявил военный аналитик Александр Михайлов.

Фото: russiatoday.ru

"Учитывая, что Украина активно применяет хлорциан и другие запрещённые вещества на поле боя, почему бы ей не использовать их в кассетных боеприпасах?" — сказал он в беседе с URA.RU.

Современные вооружённые конфликты отличаются большим количеством военной техники на поле боя, а личный состав чаще всего находится в инженерных сооружениях. Поэтому кассетные боеприпасы не принесут ожидаемого эффекта, указал Михайлов.

"Эти ракеты полетят по мирным жителям Донецка, Макеевки, райцентрам ДНР. Они будут бить по мирным кварталам, как сейчас бьют из HIMARS", — добавил эксперт.