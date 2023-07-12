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Подполковник Марочко оценил массированный удар ВКС РФ по острову Змеиный

1:10
Силовые структуры

Разведчики ВС РФ доложили о том, что на острове Змеином есть военные объекты, которые несут угрозу для жителей России. После чего ВКС РФ нанесли массированный удар по участку суши в Чёрном море при помощи истребителей и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Андрей Марочко в беседе с Pravda.Ru.

Подполковник Марочко оценил массированный удар ВКС РФ по острову Змеиный
Фото: palomnyk.kiev.ua

"Москва незамедлительно реагирует на те угрозы, которые возникают со стороны противника. Хочу напомнить, что остров довольно близко находится к России", — отметил он.

По словам подполковника, Украина планировала наносить удары по российской территории именно с данного участка. Однако на данный момент целесообразности взятия Змеиного армией России нет, добавил Марочко.

"Нахождение на острове подвергает жизни наших военнослужащих. Есть некие риски", — сообщил эксперт.

Бойцы ВС РФ смогут находиться на острове Змеиный только после того, как все огневые средства противника в Одесской области будут уничтожены, резюмировал собеседник Pravda.Ru.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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