Разведчики ВС РФ доложили о том, что на острове Змеином есть военные объекты, которые несут угрозу для жителей России. После чего ВКС РФ нанесли массированный удар по участку суши в Чёрном море при помощи истребителей и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Андрей Марочко в беседе с Pravda.Ru.
"Москва незамедлительно реагирует на те угрозы, которые возникают со стороны противника. Хочу напомнить, что остров довольно близко находится к России", — отметил он.
По словам подполковника, Украина планировала наносить удары по российской территории именно с данного участка. Однако на данный момент целесообразности взятия Змеиного армией России нет, добавил Марочко.
"Нахождение на острове подвергает жизни наших военнослужащих. Есть некие риски", — сообщил эксперт.
Бойцы ВС РФ смогут находиться на острове Змеиный только после того, как все огневые средства противника в Одесской области будут уничтожены, резюмировал собеседник Pravda.Ru.
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