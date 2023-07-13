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Сенатор Рэнд Пол о нытье Зеленского по поводу членства в НАТО: "У него хватает наглости?"

Силовые структуры

Политики Запада продолжают возмущаться поведением украинского президента Владимира Зеленского из-за отсутствия сроков вступления в НАТО.

Сенатор Рэнд Пол о нытье Зеленского по поводу членства в НАТО: "У него хватает наглости?"
Фото: Youtube: Ударные Z силы

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Мы дали ему 100 миллиардов долларов, и у него хватает наглости быть настолько наглым, чтобы говорить нам, что нам лучше ускорить процесс? … Это не очень-то благодарно за те 100 миллиардов долларов, которые мы ему уже дали", — цитирует сенатора Рэнд Пола ведущий Первого канала.

Зеленский "весь мир от Российской Федерации спасает", за это его все должны благодарить, подытожил иронией Осташко.

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Сенатор Рэнд Пол о нытье Зеленского по поводу членства в НАТО: "И у него хватает наглости?"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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