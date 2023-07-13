Сенатор Рэнд Пол о нытье Зеленского по поводу членства в НАТО: "У него хватает наглости?"

Политики Запада продолжают возмущаться поведением украинского президента Владимира Зеленского из-за отсутствия сроков вступления в НАТО.

Фото: Youtube: Ударные Z силы

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Мы дали ему 100 миллиардов долларов, и у него хватает наглости быть настолько наглым, чтобы говорить нам, что нам лучше ускорить процесс? … Это не очень-то благодарно за те 100 миллиардов долларов, которые мы ему уже дали", — цитирует сенатора Рэнд Пола ведущий Первого канала.

Зеленский "весь мир от Российской Федерации спасает", за это его все должны благодарить, подытожил иронией Осташко.

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