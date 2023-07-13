Об оперативной обстановке на севере Артёмовского направления рассказывают военкоры "Русской Весны".
Третьи сутки ВС РФ контратакуют из района Берховки. Это подтверждают и украинские военные эксперты. Бои продолжаются, и российской армии тут противостоит 57-я омбр, сбежавшая в начале СВО из Новой Каховки в Херсонской области.
ВСУ в ответ малоинтенсивными ударами пытаются продвинуться к населённому пункту Ягодное. Стороны активно применяют миномёты, артиллерию и остальное оружие.
Украинский Генштаб вечером в сводке признал, что Артёмовское направление под непрерывным огнем ВКС РФ и артиллеристов. Армия России провела серию контратак в у Берховки. Под огнем ВС РФ 15 населённых пунктов где расположены боевики бандформирований.
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