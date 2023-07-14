Ходаковский: ВСУ пошли на прорыв в направлении населённого пункта Урожайное

Украинские войска провели массированную артподготовку и пошли на прорыв в направлении населённого пункта Урожайное, который расположен правее Великой Новосёловки. Об этом сообщил командир батальона "Восток", заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

Фото: vk.com

На данный момент группировка ВСУ несёт ощутимые потери, однако попыток прорвать нашу оборону не прекращает.

"Урожайное не первый раз подвергается атакам: видимо, после безуспешных попыток овладеть Новодонецким противник определил для себя Урожайное как наиболее оптимальный вектор продвижения", — указал комбат в своём Telegram-канале.