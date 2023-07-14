Украинские войска провели массированную артподготовку и пошли на прорыв в направлении населённого пункта Урожайное, который расположен правее Великой Новосёловки. Об этом сообщил командир батальона "Восток", заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
На данный момент группировка ВСУ несёт ощутимые потери, однако попыток прорвать нашу оборону не прекращает.
"Урожайное не первый раз подвергается атакам: видимо, после безуспешных попыток овладеть Новодонецким противник определил для себя Урожайное как наиболее оптимальный вектор продвижения", — указал комбат в своём Telegram-канале.
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