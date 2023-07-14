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Глава разведки Эстонии заявил, что украинская армия может рассчитывать на большой успех на фронте

0:59
Силовые структуры

В Эстонии заявили, что Вооружённые силы Украины могут рассчитывать на большой успех на фронте.

Глава разведки Эстонии заявил, что украинская армия может рассчитывать на большой успех на фронте
Фото: Pravda.Ru

Об этом 14 июля заявил глава эстонской разведки Марго Гросберг.

На брифинге в Министерстве обороны Эстонии Гросберг отметил, что киевские силы уничтожают командные пункты и логистику армии России точечными ударами. Он также сообщил об успехах ВСУ в районах под Артёмовском и признаках истощения резервов ВС РФ.

По данным разведки Эстонии, подразделения армии Украины под Артёмовском смогли захватить ключевые участки, что дает возможность вести артобстрел удерживаемого русскими города и контролировать ведущие трассы.

"ВСУ уничтожают командные пункты и логистические центры окупантов, продвигают в районах под Бахмутом. Россия исчерпывает свои резервы", — в частности, заявил эстонский разведчик.

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Боеготовность Эстонской армии
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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