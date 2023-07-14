В Эстонии заявили, что Вооружённые силы Украины могут рассчитывать на большой успех на фронте.
Об этом 14 июля заявил глава эстонской разведки Марго Гросберг.
На брифинге в Министерстве обороны Эстонии Гросберг отметил, что киевские силы уничтожают командные пункты и логистику армии России точечными ударами. Он также сообщил об успехах ВСУ в районах под Артёмовском и признаках истощения резервов ВС РФ.
По данным разведки Эстонии, подразделения армии Украины под Артёмовском смогли захватить ключевые участки, что дает возможность вести артобстрел удерживаемого русскими города и контролировать ведущие трассы.
"ВСУ уничтожают командные пункты и логистические центры окупантов, продвигают в районах под Бахмутом. Россия исчерпывает свои резервы", — в частности, заявил эстонский разведчик.
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