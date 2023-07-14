ВВС Великобритании бросают вызов Воздушно-космическим силам России

Военно-воздушные силы Британии "готовы летать и сражаться" с Воздушно-космическими силами России.

Фото: Фото: REX/Shutterstock (Брать ЭТУ картинку, а не дубляж!)

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Новый глава ВВС Соединённого Королевства Ричард Найтон полагает, что русские пилоты "проиграют".

Надо сразу отметить, что весь воздушный флот Великобритании состоит из двух десятков американских истребителей F-35 и 160 "Тайфунов" (которые пора давно списывать), подытожил ведущий Первого канала.

Ранее западная пресса написала, что британский наёмник ВСУ признал русских бойцов очень опасными.

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