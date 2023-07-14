Военно-воздушные силы Британии "готовы летать и сражаться" с Воздушно-космическими силами России.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Новый глава ВВС Соединённого Королевства Ричард Найтон полагает, что русские пилоты "проиграют".
Надо сразу отметить, что весь воздушный флот Великобритании состоит из двух десятков американских истребителей F-35 и 160 "Тайфунов" (которые пора давно списывать), подытожил ведущий Первого канала.
Ранее западная пресса написала, что британский наёмник ВСУ признал русских бойцов очень опасными.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.