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Пасечник: ВСУ понесли под Артёмовском существенные потери

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Силовые структуры

Украинские силы понесли под Артёмовском значительные потери. Об этом проинформировал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Пасечник: ВСУ понесли под Артёмовском существенные потери
Фото: РИА Новости

Политик отметил, что такая ситуация стала возможной благодаря слаженной работе и решительным действиям подразделений "Ахмат".

"На Артемовском направлении активную работу ведут подразделения чеченского спецназа "Ахмат", решительные действия которых позволили не только нанести противнику существенные потери, но и взять в плен 13 националистов, а также пять единиц трофейной техники", — написал Пасечник в Telegram-канале.

Пасечник уточнил, что российские военные подбили украинскую боевую бронемашину, два танка и два автомобиля.

О переброске "Ахмата" в район Артёмовска стала известно на прошлой неделе. Об этом лично сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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