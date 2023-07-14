Украинские силы понесли под Артёмовском значительные потери. Об этом проинформировал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Политик отметил, что такая ситуация стала возможной благодаря слаженной работе и решительным действиям подразделений "Ахмат".
"На Артемовском направлении активную работу ведут подразделения чеченского спецназа "Ахмат", решительные действия которых позволили не только нанести противнику существенные потери, но и взять в плен 13 националистов, а также пять единиц трофейной техники", — написал Пасечник в Telegram-канале.
Пасечник уточнил, что российские военные подбили украинскую боевую бронемашину, два танка и два автомобиля.
О переброске "Ахмата" в район Артёмовска стала известно на прошлой неделе. Об этом лично сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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