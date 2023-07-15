В Николаеве ударные БПЛА поразили портовую инфраструктуру, где находились операторы морских дронов

Сегодня, 15 июля, ночью российские ударные беспилотные летательные аппараты нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины.

Фото: https://vk.com/wall-197947986_33798

По последней информации, в Николаеве ударные БПЛА поразили припортовую инфраструктуру, на которой находились операторы морских беспилотников и куда были поставлены сами эти морские дроны ВСУ, планируемые к использованию украинской армией против кораблей Черноморского флота России.

Украинские источники хоть и заявляли о работе систем противовоздушной обороны поздно ночью, но уже подтверждено, что беспилотники-камикадзе "Герань" поразили объекты армии Украины в Николаевской области.

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