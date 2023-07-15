В зоне спецоперации самым грозным воздушным оружием ВС РФ является истребитель Су-35, запросто ликвидирующий технику ВСУ в небе. О нём рассказало американское издание Military Watch.
"Су-35 остается самым грозным истребителем в воздушных силах России", — сказано в статье.
Авторы напомнили о высокой дальности поражения истребителя, равной 400 км, отличных лётных характеристиках и впечатляющей живучести.
Эксперты обратили внимание, что Су-35 до Украины уже активно применялся в Сирии. В зоне спецоперации этот самолёт является настоящей угрозой украинской военной воздушной технике, одинаково успешно поражая истребители Су-27, МиГ-29, а также украинские вертолёты Ми-8.
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