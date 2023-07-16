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Spiegel: украинские солдаты боятся российских минных заграждений

Силовые структуры

Военнослужащие ВСУ психологически подавлены, так как боятся российских минных заграждений, потому они не могут идти в наступление, рассказали немецкие журналисты.

Spiegel: украинские солдаты боятся российских минных заграждений
Фото: REX/Shutterstock

Помимо обширных минных полей, которые нужно преодолеть во время атаки, над наступающими украинскими колоннами всегда кружат беспилотники ВС РФ, корректирующие огонь артиллерии.

"Солдаты боятся получить серьезные ранения или погибнуть от коварных мин", — сообщил репортёр немецкого издания Der Spiegel.

Проводимые работы по разминированию также не улучшают ситуацию, добавил он, так как российские системы дистанционного минирования "с воздуха" создают новые преграды в кратчайшие сроки.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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