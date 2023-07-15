В течение первых двух недель так называемого контрнаступления укронацистов они лишились не менее 20 процентов вооружений. В списке поврежденной и ликвидированной боевой техники — бронетранспортёры и танки, поставленные Западом. Корреспонденты The New York Times пишут об этом, ссылаясь на собственные источники из числа чиновников Европы и Соединённых Штатов.
Источники авторитетного информационного издания сообщают, что впоследствии потери киевского режима сократились до 10 процентов, поскольку он изменил тактику ведения боёв. Военнослужащие ВСУ отказались от атак через минные поля и начали активнее применять артиллерию и ракеты большой дальности, уточнили собеседники NYT.
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