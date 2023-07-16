NYT: в ВСУ рассказали об "уловках для идиотов", ставших причиной появления множества раненых среди них

ВСУ не могут преодолеть российскую линию обороны с огромным количеством мин. Об этом написал обозреватель Эндрю Крамер в материале для издания New York Times.

Фото: Вадим Савицкий

По словам автора, именно множество мин, расставленных российскими военными, стало основной причиной остановки украинского контрнаступления. И это не говоря уже об отсутствии военной авиации у украинской стороны.

"Украинской армии мешает и отсутствие поддержки с воздуха, и глубокая сеть оборонительных сооружений, созданная русскими. Но именно огромное количество мин, натяжных проволок, мин-ловушек и самодельных взрывных устройств привело к тому, что ВСУ увязли", — сказано в статье.

По словам майор ВСУ Максима Присяжнюка, украинские солдаты получают огромное количество ранений, постоянно попадая в ловушки, расставленные российскими военными. Сам майор охарактеризовал создавшееся положение "уловкой для идиотов". Он объяснил, что ВС РФ расставляют мины по две, в результате чего боец ВСУ, увидев одну из них, приближается к ней, намереваясь обезвредить, и наступает на вторую мину, спрятанную рядом с первой.

В результате из-за плотного минирования, распространяющегося на целые поля, среди украинских бойцов много раненых.

Авторы отметили, что контрнаступление ВСУ даётся украинской стороне очень сложно, ведь помимо искусного минирования, украинским подразделениям постоянно угрожает российская авиация, перед которой они практически беззащитны.