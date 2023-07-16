Наёмник из США, ранее взятый в плен российской армией и позже освобожденный, сказал, что вернулся в зону боевых действий для продолжения помощи Украине.
Правда, Александр Дрюке уже не планирует приближаться к русским бойцам, сообщил американский телеканал ABC News.
В эксклюзивном интервью американский наёмник объяснил, почему решил опять отправиться на Украину. По его словам, "если он попадется снова, то исчезнет".
"Украина для меня как второй дом. Я взятый на заметку человек и думаю, что уже получил свой единственный второй шанс", — цитирует телеканал Дрюке.
В июне 2022 года в боях под Харьковом российская армия взяла в плен двух американцев. Ими оказались Дрюке и Энди Хьюн. Они провели в плену 105 дней и позже были освобождены в ходе обмена военнопленными.
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