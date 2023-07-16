Появилась информация, что в Харькове российские ракеты "Искандер" уничтожили склад боеприпасов и лагерь Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко, ссылаясь на украинские ресурсы. Именно паблики Незалежной уже сообщают о последствиях обстрела Харькова вечером 16 июля, в воскресенье.
"Основной удар пришёлся по району ДЕПО. Всего было поражено две точки: вероятно, это хранилище боекомплекта и центр временного проживания личного состава ВСУ", — отмечает ведущий Первого канала
На месте прилёта виден черный дым, туда сейчас прибывает вереница карет скорой помощи.
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