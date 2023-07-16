В Минобороны Украины запаниковали: ситуация на фронте для ВСУ обострилась

Ситуация на фронте для Вооружённых сил Украины обострилась.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщает заместитель министра обороны Незалежной Анна Маляр.

"Армия РФ два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине. Мы в обороне. Идут ожесточённые бои", — паникует замминистра обороны Украины.

Тем временем, 9-я бригада на Авдеевском направлении пресекает попытки боевиков армии Украины перехватить инициативу и вернуть утраченные позиции. Такие "мясные штурмы" со стороны украинских националистов позволяют бойцам РФ улучшить тактическое положение и продвигаться вперёд, отметило издание "Русская Весна".

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