Благодаря новой схеме запуска беспилотники "Ланцет" российского производства станут "убийцами" систем ПВО. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на главреда журнала "Беспилотная авиация" Дениса Федутинова.
Эксперт прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о применении контейнера для запуска одновременно нескольких "Ланцетов" с хвостовым оперением и складываемыми крыльями.
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