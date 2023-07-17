Эксперт Федутинов: благодаря новой схеме запуска "Ланцеты" станут "убийцами" систем ПВО

0:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Благодаря новой схеме запуска беспилотники "Ланцет" российского производства станут "убийцами" систем ПВО. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на главреда журнала "Беспилотная авиация" Дениса Федутинова.

Фото: blotter.mirtesen.ru

Эксперт прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о применении контейнера для запуска одновременно нескольких "Ланцетов" с хвостовым оперением и складываемыми крыльями.