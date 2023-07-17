Заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский считает, что ВС России в обороне дают хороший результат. Бои в Артёмовске сыграли важную роль в изматывании ресурсов противника. Об этом эксперт рассказал в своём Telegram-канале.
Ходаковский рекомендует российской армии временно перейти к глухой обороне, предоставив ВСУ "разбивать лоб о наши боевые порядки", чтобы после накопления необходимого потенциала нанести ответные удары по противнику.
"Враг сейчас истощается — это заметно. Хотя и не исчерпал своих сил до конца. Хотелось бы верить, что где-то там припасён наш козырь, который мы в нужный момент достанем из рукава", — высказался эксперт.
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