Ходаковский призвал ВС России временно перейти к глухой обороне

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский считает, что ВС России в обороне дают хороший результат. Бои в Артёмовске сыграли важную роль в изматывании ресурсов противника. Об этом эксперт рассказал в своём Telegram-канале.

Фото: vk.com

Ходаковский рекомендует российской армии временно перейти к глухой обороне, предоставив ВСУ "разбивать лоб о наши боевые порядки", чтобы после накопления необходимого потенциала нанести ответные удары по противнику.

"Враг сейчас истощается — это заметно. Хотя и не исчерпал своих сил до конца. Хотелось бы верить, что где-то там припасён наш козырь, который мы в нужный момент достанем из рукава", — высказался эксперт.