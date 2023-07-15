Ходаковский спрогнозировал острый дефицит мест на кладбище для военнослужащих ВС Украины

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский сделал прогноз о возможном острой нехватке мест на кладбищах в Киеве, если Вооружённые силы Украины продолжат своё наступление в том же духе, как в настоящий момент. Об этом эксперт рассказал в своём Telegram-канале.

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"Нам день тоже дался нелегко, но потери несопоставимы: у нас за вчера один ранен, одного не успели доставить до медучреждения — получил тяжёлое ранение. По соседям статистика примерно такая же", — рассказал Ходаковский.

Командир отметил хорошую работу управляемых дронов-камикадзе класса "Ланцет", способных давать нужные дистанции и несущие приличную боевую часть.