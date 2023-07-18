Telegraph: британские военные разбирают и изучают танки ВС РФ в секретной лаборатории

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В секретную британскую лабораторию доставлены танки Вооружённых сил РФ, которые "разбираются по частям" для изучения. Об этом сообщил начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин.

Фото: redstar.ru

По его словам, лаборатория расположена в Портон-Дауне. Этот объект считается одним из самых секретных, уточнил адмирал. Он добавил, что к изучению российских танков привлечены профильные эксперты.

"Это помогает нам понять, как мы можем сделать более совершенную броню, как мы можем нарушить коммуникации, как можем обеспечить проникновение в их оборону — вот чем мы занимаемся", — отметил Радакин в интервью Telegraph.

Начальник штаба также подчеркнул: Британия является участницей "клуба стран", собирающих информацию о российском оборудовании. Как пояснил адмирал, Лондон будет делиться со своими партнёрами сведениями о технике ВС РФ, которая способна создавать потенциальную опасность.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс рассказал о русском танке, который неожиданно появился в зоне боевых действий и сорвал атаку украинской армии.