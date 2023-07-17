Forbes: один русский танк сорвал атаку ВСУ благодаря мужеству экипажа

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Один неожиданно появившийся русский танк, экипаж которого сумел сорвать атаку украинских войск, восхитил обозревателя американского Forbes Дэвида Экса.

Фото: mil.ru

Издание цитирует слова журналиста, который отметил, что российские танкисты не побоялись сразиться с превосходящими силами и разбили наступление ВСУ.

Американец описывает ход боя, в ходе которого отряды морской пехоты ВС РФ явно опережали свои танки поддержки, оставляя позади тяжёлую огневую мощь, необходимую им для удержания успехов. Но неожиданно появился один русский танк, что, вероятно, сорвало агрессивную атаку ВСУ, заключил Экс.

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