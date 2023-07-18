Военная полиция Бердянска обнаружила склад боеприпасов ВСУ

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В заброшенном доме в Бердянске Запорожской области обнаружен схрон боеприпасов укронацистов. Корреспонденты "Известий" пишут, что военная полиция провела адресную проверку по наводке местных жителей, которые заподозрили нечто неладное.

Фото: СмК

Силовики изъяли: несколько единиц различного оружия, сухпаёк, сотни гранат и патронов, документы, военную экипировку и иные трофеи.

"Было много рыболовных сетей, а под ними — много боеприпасов", — сообщили журналистам в военной комендатуре.

Обнаруженный арсенал обезвредили и отправили на экспертизу.