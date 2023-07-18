В заброшенном доме в Бердянске Запорожской области обнаружен схрон боеприпасов укронацистов. Корреспонденты "Известий" пишут, что военная полиция провела адресную проверку по наводке местных жителей, которые заподозрили нечто неладное.
Силовики изъяли: несколько единиц различного оружия, сухпаёк, сотни гранат и патронов, документы, военную экипировку и иные трофеи.
"Было много рыболовных сетей, а под ними — много боеприпасов", — сообщили журналистам в военной комендатуре.
Обнаруженный арсенал обезвредили и отправили на экспертизу.
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