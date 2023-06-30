Утром в пятницу, 30 июня, боевики ВСУ предприняли попытку атаки Бердянска. Из заявления лидера движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова следует, что по предварительной информации, укронацисты использовали ракеты Storm Shadow британского производства.
Рогов подтвердил, что атака киевского режима на подступах к городу была успешно отражена системами ПВО РФ.
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