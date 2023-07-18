ВСУ теряют элитных боевиков в Запорожской области из-за проблем с разведданными

Вооружённые силы Украины теряют элитных боевиков в Запорожской области из-за проблем с разведывательными данными.

Фото: YouTube

Об этом сообщает Telegram-канал Военная хроника.

По информации, 15 июля в полевом командном пункте скопилось примерно полсотни националистов ВСУ — офицеров связи и корректировщиков огня. Из-за недостатка оперативной информации они начали координировать собственные действия по открытым каналам, тем самым, выдав себя.

В результате по позициям бандформирований киевского режима нанесли удары штурмовые самолёты Су-25 ВКС РФ, оснащённые авиационными бомбами ФАБ-500, подытожил портал.

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