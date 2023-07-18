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Командир спецназа "Ахмат" сказал, что Россия победит потому что на на её стороне Бог

0:52
Силовые структуры

Командир батальона спецназ "Ахмат" Апты Алаудинов убеждён, что, Россия победит и рассказал, почему это произойдёт.

Командир спецназа "Ахмат" сказал, что Россия победит потому что на на её стороне Бог
Фото: ВКонтакте: https://vk.com/aptialaudinov

По его словам, западные кураторы Украины уже передали Киеву "всё, что можно и что нельзя". Но вся суть в том, что у них всё уже заканчивается, уверен боец.

"Они им дадут всё, что возможно. И самолёты дадут, и всё, что угодно, лишь бы Россия в этой войне проиграла. Нет у них такого ресурса, который мог бы сделать так, чтобы Россия в этой войне проиграла. Потому что на нашей стороне Бог. А сторона, на которой Бог, проиграть не может", — подытожил Алаудинов.

Ранее администрация президента Джо Байдена сообщила, что военная помощь Украине сокращается в семь раз, а финансовая в пять раз.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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