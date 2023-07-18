Командир батальона спецназ "Ахмат" Апты Алаудинов убеждён, что, Россия победит и рассказал, почему это произойдёт.
По его словам, западные кураторы Украины уже передали Киеву "всё, что можно и что нельзя". Но вся суть в том, что у них всё уже заканчивается, уверен боец.
"Они им дадут всё, что возможно. И самолёты дадут, и всё, что угодно, лишь бы Россия в этой войне проиграла. Нет у них такого ресурса, который мог бы сделать так, чтобы Россия в этой войне проиграла. Потому что на нашей стороне Бог. А сторона, на которой Бог, проиграть не может", — подытожил Алаудинов.
Ранее администрация президента Джо Байдена сообщила, что военная помощь Украине сокращается в семь раз, а финансовая в пять раз.
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