Немецкий бизнесмен Дотком: страны НАТО провалили обучение военных ВСУ и растратили все боеприпасы

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Государства НАТО оказались беспомощными в противостоянии с Российской Федерацией, следует из заявления немецко-финского бизнесмена Кима Доткома.

Фото: fishki.net

"НАТО во главе с Соединёнными Штатами беззуба, — подчеркнул известный предприниматель. — Великолепна в информационных войнах, но ужасна в настоящем сражении с равными соперниками".

По словам Доткома, обучение боевиков ВСУ, которое проводили инструкторы Военного альянса, желаемых результатов не дало. Общая сумма военных расходов НАТО достигает 1,2 триллиона долларов. Однако, даже при таких условиях боеприпасы закончились у стран НАТО на протяжении года, резюмировал немецкий бизнесмен.