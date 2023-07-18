Государства НАТО оказались беспомощными в противостоянии с Российской Федерацией, следует из заявления немецко-финского бизнесмена Кима Доткома.
"НАТО во главе с Соединёнными Штатами беззуба, — подчеркнул известный предприниматель. — Великолепна в информационных войнах, но ужасна в настоящем сражении с равными соперниками".
По словам Доткома, обучение боевиков ВСУ, которое проводили инструкторы Военного альянса, желаемых результатов не дало. Общая сумма военных расходов НАТО достигает 1,2 триллиона долларов. Однако, даже при таких условиях боеприпасы закончились у стран НАТО на протяжении года, резюмировал немецкий бизнесмен.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Москва решила остановить для Индии "акцию щедрости".