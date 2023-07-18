Военный аналитик Герасимов призвал установить боновые заграждения в районе Крымского моста

1:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе Крымского моста давно нужно было установить хорошие боновые заграждения, предвидя атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью Pravda.Ru заявил эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Фото: moscow-dvorik.com

По его мнению, ночные атаки ВС РФ по объектам украинской армии в Одессе и Николаеве не являются ответом на теракт в Крыму. Он считает, что российские войска ударили по предприятиям, на которых собирались надводные беспилотники, поставляемые Киеву западными странами.

"Нам давно надо было поставить боновые заграждения везде, например, забором в районе Крымского моста. Следовало заранее провести эту работу, предвидя сегодняшнее развитие ситуации. А сейчас мы бьём постфактум по хвостам. Да, действия правильные, но надо работать наперёд. Конфликты выигрываются, когда люди думают наперёд, предвидят, предвосхищают развитие обстановки. Только тогда куётся победа", — сказал Герасимов.

Как подчеркнул эксперт, после российской атаки Запад предоставит ВСУ новые беспилотники. На украинских предприятиях будут опять организованы точки сборки дронов, считает аналитик.

Он добавил, что производство боновых заграждений налажено в России, поэтому их следует установить рядом с Крымским мостом для защиты сооружения.

17 июля Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотными аппаратами, запущенными киевским режимом. В результате теракта погибли два человека. Кроме того, 18 июля ВС РФ сбили и подавили 28 БПЛА ВСУ, направленных в сторону полуострова.