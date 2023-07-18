Минобороны РФ: нанесён групповой удар возмездия по объектам ВСУ в Одессе и Николаеве

Армия РФ с помощью высокоточного оружия ударила по объектам ВСУ в Одессе и Николаеве, на которых Киев осуществлял подготовку к терактам против РФ с использованием морских беспилотников.

Фото: mil.ru

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, целью для российских войск также стала точка создания дронов на судоремонтном заводе неподалёку от Одессы. Кроме того, в ведомстве отметили, что на территории Николаевской и Одесской областей удалось уничтожить хранилища топлива украинских боевиков объёмом порядка 70 тысяч тонн.

"Нанесён групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров", — сказано в Telegram-канале МО России.

По данным ведомства, российская армия успешно выполнила боевые задачи. Удары привели к пожарам и детонации, уточнили в Минобороны.

Ночью 18 июля в семи областях Украины объявили воздушную тревогу. В ряде регионов зафиксировали взрывы.

Ранее в Кремле заявили, что предложения для президента РФ Владимира Путина по ответу Москвы на теракт Киева на Крымском мосту ещё вырабатываются.