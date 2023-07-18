Минобороны РФ назвало попыткой теракта ночную атаку Киева на Крым с помощью 28 БПЛА

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Министерстве обороны РФ подтвердили информацию о ночной атаке Киева на Крым, во время которой в сторону полуострова были запущены 28 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Фото: ya.ru

По данным ведомства, системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 дронов, ещё 11 БПЛА удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", — пояснили в пресс-службе МО России.

Ранее руководитель Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в результате ЧП никто не пострадал, каких-либо разрушений не зафиксировано.

В понедельник, 17 июля, Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотниками ВСУ. Дроны повредили автодорожную составляющую сооружения. Во время атаки скончались два человека — супружеская пара из Белгородской области, которая ехала на отдых в Крым. Их дочь доставлена в больницу.